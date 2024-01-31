الأرض تشهد مرور كويكب ضخم بجانبها والعلماء يوضحون إمكانية سقوطه

يشهد كوكب الأرض مرور كويكب ضخم بالقرب منه على مسافة يؤكد العلماء أنها حرجة ووفقا لمختبر "تايبيه" لعلم الفلك ان الكويكب قطره500 متر سوف يحلق بعد غدا الجمعة بالقرب من الأرض ووفقا لحجمه الضخم ومساره اعتبره العلماء خطيرا كما أن سرعة الكويكب الذي أطلق عليه 2008 OS وتبلغ نحو 18.2 كيلومتر في الثانية، وسيحلق في الساعة 4:40 على بعد 0.019 وحدة فلكية من الأرض والمسافة تعني 2.785 مليون كيلومتر.

وأكد المختبر أن الكويكب سوف يحلق على حدود الغلاف الجوي للأرض ويعتقد أنه يشكل خطورة كباقي الأجسام الفلكية التي تهدد الأرض ويصل عددها 2349 كويكب وبالرغم من مرور الكويكب على مسافة قريبة للأرض يشير المختبر لعدم وجود خطورة وانه غالبا سيمر بأمانكما حدث في حالات سابقة لكويكب قريب للأرض، ووصف المختبر الكويكب بمجرد زائر حول الأرض.

ويتسبب التقاط كويكب حول الأرض في قلق البشر حول العالم والعلماء في كل مرة يحدث الأمر بالرغم من أنه متكرر لكنه يسبب حالة من الجدل حتى أن يمر بسلام ويرصد العلماء تغير مساره وبعده عن المسافة الخطرة من الأرض.