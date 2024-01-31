الدوري الإنجليزي.. قمة ليفربول وتشيلسي في أرقام

تتسم مواجهة اليوم الأربعاء، بين فريق ليفربول، ونظيره تشيلسي، بعدة أرقام منها قياسية خلال المباراة التي تجمع بينهما في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، في قمة الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهت مباراة الدور الأول خلال الأسبوع الأول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل خلالها لويس دياز لليفربول، وأكسيل ديساسي لصالح تشيلسى.

وتتميز تلك المواجهة بين الفريقين بعدة أرقام أصبحت منها قياسيه، والتي جاءت كالتالي:

شهدت آخر 11 مباراة بين الفريقين خسارة تشيلسي مواجهتين فقط خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول، بعد ان حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 أخرى.

وحقق فريق تشيلسي الفوز على فرق تحتل صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي في رقم هو الأكثر من غيره من الأندية، في 18 مباراة.

وشهدت تلك المواجه أطول سلسلة من التعادلات المتتالية بين فريقين من الدرجة الأولى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعدما انتهت آخر 7 مواجهات بينهما في جميع المسابقات بالتعادل.

وتعرض ليفربول للهزيمة في مباراة واحدة فقط من آخر 11 مواجهة جمعته بتشيلسى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ان حقق 4 انتصارات و6 تعادلات.

وتعرض تشيلسي للهزيمة في مباراتين فقط أمام ليفربول من آخر 11 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ان حقق الفوز في 3 وتعادل في 6.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز في آخر 4 مباريات أمام ليفربول، بعد ان حقق الفوز بهدفين دون رد في 2014، حيث تعادل في واحدة وخسر في 3.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز خلالها في 14 لقاء، وتعادل في 6 وهزم في مباراة وحيده، بفارق نقطتين فقط عن ارسنال الوصيف، الذى حصدها من 22 مواجهة في الدوري، ومانشستر سيتي الغريم التقليدي.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة، والذى حصدهم من 21 مواجهة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4، وهزم في 8 مباريات.