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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الجيزة": قطع المياه ١٠ ساعات عن عدد من المناطق بمركز ابو النمرس

قطع المياه
قطع المياه
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تعلن محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم - ۲۸۰ مم المتعارضة مع أعمال مشروع كوبرى أعلى مزلقان منطقة ابو النمرس فقد تم الانتهاء من مد خط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم ومتبقى اعمال الربط.
وتشير محافظة الجيزة بأن الامر سوف يستلزم القيام بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءًا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٢ الى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ۲۰۲٤/٢/٣ لإتمام اعمال الربط علما بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي:
منيل شيحه، ابو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الاشطر، زاوية ابو مسلم. 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. 
كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.
وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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