"صحة الدقهلية": الكشف على 1624 مريضاً في قافلة علاجية بقرية أبو المعاطي الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تنظيم قافلة طبية علاجية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية: إنه جرى توقيع الكشف على 1624 مريضاً حيث ضمت القافلة 12 عيادة متنقلة منها ( 2 أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: الكشف على 261 مواطنا بعيادة الباطنة، و259 طفل بعيادة الأطفال، و161 بعيادة الجراحة و168 بعيادة الأسنان، و15 بعيادة الجلدية، 98 بعيادة الرمد، و175 بعيادة الأنف والأذن و211 بعيادة العظام، و136 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء 318 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 63 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 54 ندوة تثقيفية ، و146 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

قافلة طبية لصحة الدقهلية بقرية أبوالمعاطي الباز ببني عبيد

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