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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يجتمع برئيسات تمريض المستشفيات لتنظيم ساعات العمل

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية خلال اجتماعة برئيسات التمريض بالمستشفيات
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اجتمع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، ورئيسات تمريض المستشفيات التابعة للمديرية لمتابعة خطة العمل، بحضور أميمة صبحي العوضي مدير إدارة التمريض بالمديرية وكذلك العمل من أجل تنظيم ساعات العمل للممرضات داخل المستشفيات. 

ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع تنظيم  ساعات العمل لأفراد هيئة التمريض بالمستشفيات وذلك دون الإخلال باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وقام  الدكتور شريف مكين بشرح مقترح تنظيم ساعات العمل بناءا على موافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على طلب مقدم سابقا من وكيل الوزارة.

أكد مكين على التزام رئيسات التمريض بالمستشفيات بتنفيذ المقترح بما لا يخل بأعداد التمريض المطلوبة بكل شفت وحفاظا على تقديم رعاية صحية متميزة.

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وكيل صحة الدقهلية خلال اجتماعة برئيسات التمريض بالمستشفيات

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