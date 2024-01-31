الروتين اليومي المناسب للتخلص من حب الشباب

تحتاج البشرة المصابة بحب الشباب روتين يومي للعناية بها يختلف عن روتين أي بشرة أخرى يعتمد على التنظيف العميق للبشرة وعلاج حب الشباب الموجود ومراعاة عدم وجوده مرة أخرى، لذلك ينصح أطباء الجلدية والتجميل باتباع روتين يومي والالتزام به للوصول إلى أفضل نتائج، وتبرز "البوابة نيوز" نصائح العناية بالبشرة الدهنية المصابة بحب الشباب مما للحصول على بشرة صافية.

-روتين البشرة المصابة بحب الشباب:

أهم خطوة يجب التركيز عليها في هذا النوع من البشرة التنظيف العميق والمتكرر بمعنى أن تكون البشرة نظيفة وخالية من المكياج أكبر وقتممكن.

في حالة وضع المكياج يجب تنظيف البشرة تنظيف مضاعف من غسول يذيب الميكاب وإزالته ويكون عبارة عن مادة زيتية تزيله بالكامل ثم استخدام مادة مثل "ميسلار وتر" لإزالة بقايا الميكاب من المسام ثم غسل البشرة بالغسول المناسب لنوعها ثم مسحها بالتونر المنظف والمعالج لحب الشباب.

في بعض الحالات تكون الحبوب ملتهبة ومنتفخة بسبب تجمع مادة بيضاء داخلها فقد تحتاج لكورس من العلاج يشمل الدواء والموادالموضوعية من الطبيب مع اتباع الروتين.

البشرة الدهنية والمصاحب لها حب شباب تحتاج لترطيب ايضا مرة باليوم فقط او مرة كل يوم ويوم ولكن يجب اختيار المرطب المناسب لنوعالبشرة والذي يحتوي على مواد تمنع ظهور ايضا حب شباب جديد وتلك الخطوة بعد الغسول والتونر.

في حالة الخروج بالنهار يجب وضع واقي الشمس والالتزام به حيث يحافظ على البشرة.

أما في الليل بعد المرطب وقبل النوم يمكن استخدام كريم او سيروم يحتوي على الريتنول او السيناميد حيث تساعد المادتان في علاجالحبوب وتقليل الالتهاب وتصغير المسام وتحسين شكل البشرة.

-نصائح أخرى لعلاج حب الشباب:

الالتزام اليومي بالروتين

شرب المياه بشكل كافي

عدم لمس الحبوب والضغط عليها وتفريغها

تناول نظام غذائي صحي متوازن بعيد عن المقليات والدهون

اذا كانت البشرة مليئة بالبثور البيضاء والسوداء قد تحتاج الى ابرة اخراج تلك البثور قبل البدأ في الروتين يمكن اللجوء لعيادة لازالتهم اوالاعتماد الشخصي على ابرة البثور بعد تعقيمها جيدا وتعقيم الوجه وازالتهم ثم تعقيم الوجه مرة آخرى.

في بعض الاوقات يجب التوقف نهائيا عن مستحضرات التجميل في حالة التهاب البشرة والحبوب التي يوجد بها مادة

تجنب مقشرات الوجه التقليدية حيث تسبب سوء الحالة

وسادة نظيفة للنوم عليها وتغيرها يوميا حتى لا تنقل زيوت الشعر للوجه وبالتالي ظهور الحبوب

النوم في الليل لمدة ٨ ساعات من عوامل الحصول على بشرة صحية

الابتعاد عن التوتر والقلق

الاطمئنان على مشاكل الهرمونات والتكيسات فقد تسبب حبوب البشرة.