اليوم.. «خطة النواب» تناقش حساب ختامي وزارة الصحة 2022/2023

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2022/ 2023 والهيئات التابعة لها.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

وتناقش خلال الاجتماع الثالث حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال الاجتماع الرابع : حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.