قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة في عدة بلدات فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت "وفا" أن 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتمركز في أكثر من حي، كما داهم جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، من بينها منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسر الفاخوري وجهاد السوس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، وضاحية السلام ومخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت "وفا" أن عدة آليات عسكرية وقوات راجلة اقتحمت البلدة والضاحية، وتمركزت في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم جنود الاحتلال عدة عمارات ومنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت "وفا" أن الاحتلال اقتحم المخيم بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.

وأشارت "وفا" أن جيش الاحتلال أغلق مدخل مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، وعزز من تواجده العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقًا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.

وفي السياق نفسه، داهم جنود الاحتلال منزل عائلة الشهيد وسام أبو غويلة، واعتلى سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوتكم.

فيما اقتحم الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم بعدة جيبات عسكرية وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.