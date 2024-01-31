تجديد حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالمطرية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن تمكن قوة أمنية من ضبطهما خلال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضي، حيث عُثر داخل العقار على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبعد تقنين الإجراءات، اعترف الشخصان بارتكابهما لهذه الجريمة، مؤكدين قصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مستمرة للأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالحفر والتنقيب عن الآثار، والتي تمثل تهديدًا للتراث الثقافي والتاريخي للمجتمع.