ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضربات أمنية مكثفة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط  (28) قضية بإجمالى (38) متهم.. وبحوزتهم (179,354دولار أمريكى – 10,971 يورو – 45,336  ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى– 146  دينار كويتى– 2438 دينار ليبى - 285  درهم إماراتى – 150 روبل روسى – 1000 ون كورى).  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .

للضربات الأمنية العملات الاقتصاد القومي للبلاد