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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مكبل ومهشم الوجه... العثور على جثة شاب أعلى شاطئ النيل بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة شخص في عقده الثالث لا يحمل أوراق تدل علي هويته مكبل الأيدي ومهشم الوجه إثر اعتداء عليه ملقاة بشاطئ النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشاطئ النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ. 

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل علي هويته مكبل الأيدي من الخلف بحبل ووجود تهتك وتهشم بالوجه والأنف، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي بعد مناظرة فريق من النيابة العامة لها.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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