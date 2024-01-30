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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئاسة الفلسطينية تشيد برفض بعض الدول محاولات إسرائيل لإعادة المستوطنات في غزة

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
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أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم عن تقديرها لمواقف دول العالم، بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، التي رفضت المحاولات الإسرائيلية لإعادة المستوطنات في قطاع غزة، معتبرة ذلك مخالفًا للقانون الدولي.

وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها أن هذه الإدانات ترفض دعوات إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة، وتعتبرها مخالفة للقانون الدولي وتعبّر عن نوايا إسرائيلية عدوانية.

وأشارت الرئاسة إلى ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الاحتلال، بما في ذلك حرب الإبادة والتطهير العرقي والترحيل القسري للفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة أن انعقاد مؤتمر لليمين الصهيوني في مدينة القدس المحتلة يشكل تحديًا صارخًا لقرارات المحكمة الدولية، مشيرة إلى قرار المحكمة الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في الحماية الدولية ومنع جرائم الإبادة الجماعية والترحيل من أرضه.

الرئاسة الفلسطينية بريطانيا الولايات المتحدة