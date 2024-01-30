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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر خطوات التظلمات لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة

اشرف سلومة وكيل
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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تبدأ التظلمات لنتيجة مراحل النقل والشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 وذلك لمدة خمسة عشر يوما، وفيما يلي ننشر خطوات التظلمات:

مراحل تقديم التظلم 

- يقوم بها الطالب أو ولى الأمر لتقديم التظلم جاءت كالتالي 
- تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب  .
- دفع مصروفات التظلمات لمرحلة النقل بمبلغ وقدره  ٢٠ جنيها في المادة الواحدة و مبلغ وقدره ٣٥ جنيها للمادة الواحدة فى الشهادة الاعدادية 

- الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم فى درجتها
-يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته .
-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم 

أحمد راشد محافظ الجيزة أشرف سلومة الادارة التعليمية التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية