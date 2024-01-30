ننشر خطوات التظلمات لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة

تبدأ التظلمات لنتيجة مراحل النقل والشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 وذلك لمدة خمسة عشر يوما، وفيما يلي ننشر خطوات التظلمات:

مراحل تقديم التظلم

- يقوم بها الطالب أو ولى الأمر لتقديم التظلم جاءت كالتالي

- تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

- دفع مصروفات التظلمات لمرحلة النقل بمبلغ وقدره ٢٠ جنيها في المادة الواحدة و مبلغ وقدره ٣٥ جنيها للمادة الواحدة فى الشهادة الاعدادية

- الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم فى درجتها

-يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته .

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم