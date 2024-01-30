الزمالك يحصل على توقيع ترافيس موتيابا

حصلت إدارة الزمالك، على توقيع اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا، وذلك بداية من شهر يناير الجاري بفترة الانتقالات الشتوية .

ويلعب موتيابا في مركز صانع الألقاب، على أن تعلن إدارة الزمالك تفاصيل التعاقد رسميا خلال الساعات المقبلة مع الصفقات الجديدة .

وتتفاوض إدارة الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين لضمهم في شهير يناير بالميركاتو الشتوي وأبرزهم، عبدالله السعيد، وأحمد حمدي، وسيف جعفر، وناصر ماهر، وياسر حمد، وعبدالرحمن شيكا .

كان مدرب الزمالك معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام من التدريبات عقب عودة الفريق من الإمارات مساء أمس، بعد أن شارك الفريق في بطولتين وديتين بالإمارات .