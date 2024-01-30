"الأسرة وتربية النشء" على مائدة نقاش مركز الإعلام بطور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا بعنوان "الأسرة والمجتمع وتربية النشء " وذلك بمقر قاعة المجمع الإعلامي بالطور، حاضر خلالها الشيخ إبراهيم أحمد علي وكيل مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ، تحت شعار " أسرتك ...ثروتك " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

أكد وكيل مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، أن الإسلام ومن قبله الشرائع السماوية قد حثت على بناء الأسرة على أساس أخلاقي بكل أبعاد الأخلاق منذ نشأتها باختيار الزوجة الصالحة القادرة على تربية أبنائها تربية تعود على المجتمع بالنفع في كل مؤسساته.

وأشار إلى أن العوامل المؤثرة في تربية النشء قد تعددت صورها، وأصبحت وسائل التواصل في بيوتنا بلا استئذان ، فالحرص مطلوب والتعليم الجيد أيضا مطلوب ، ونقل تجارب الحياة للأبناء مطلوب حتى نمر بهم مر الكرام . ولافتًا إلى أن مؤسسات التنشئة والتي تتجلى في الأسرة والحضانات والمدرسة والاصحاب ودور العبادة ووسائل الإعلام والشارع وما أخطره ، فالحذر الحذر، فما يحاك لهذا البلد لتدمير أخلاقيات أبنائه ، فحدث ولا حرج ، والأمر خطير.

وأوضح أن قوة الشباب تنبيء عن مستقبل المجتمع ، فكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا ، فالعمل على الاهتمام بتلك المرحلة وما قبلها دعوة ملزمة للجميع لابد من التشارك والتضامن ، للوصول للمأمول . وفي هذا الصدد، أعرب عن استيائه من بعض وسائل التواصل لبث بعض السلوكيات - على طريقة السم في العسل - التي نهى الله عنها وعقوبة الأقوام السابقة ، فلنحرص جميعًا على متابعة الأبناء في جميع ما يشاهد على وسائل التواصل.

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