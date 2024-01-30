بالفيديو.. أبو بكر: المكتبات المتنقلة توجد لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب بدورته الـ55

قال عمرو أبو بكر، مدير التسويق والخدمات الخارجية بمكتبات مصر العامة، إن المكتبات المتنقلة توجد لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 من خلال تعاون بين مكتبة مصر العامة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وتتواجد بجوار جناح الطفل في المعرض.

وأضاف "أبوبكر" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن معرض الكتاب يضم مكتبتين متنقلتين هذا العام، موضحًا إلى أن المكتبات المتنقلة تضم أنشطة مصاحبة للأطفال بهدف توعيتهم وتشجيعهم على القراءة، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات للكبار.

وتابع، أن المكتبة المتنقلة في معرض الكتاب تقدم خدمة استعارة الكتب من داخل المعرض، إذ يمكن لأي فرد عمل كارنيه عضوية سنوي في المكتبة المتنقلة لكي يستطيع استعارة أي كتاب داخل المعرض، ومن ثم التردد إلى أماكن تواجد المكتبة المتنقلة في مصر، موضحا أن هناك حوالي 9 مكتبات متنقلة في مصر منهم 3 داخل القاهرة، بينما الباقي يجوبون المحافظات وقرى حياة «كريمة».