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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب "الخطف".. وآخر نهب سيارة بالوايلى

ارشيفيه
ارشيفيه
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سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام "دراجة نارية وتشكيل عصابى اخر سرق سيارة بالوايلى .

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام "دراجة نارية" تم ضبطها .

وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - هاتفى محمول "مجهولا المصـــدر")، وبمواجهتهـــم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع والهاتفين من مُتحصلات نشاطهم سرقة، وتم بإرشادهم ضبط (3 عملاء سيئى النية "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين- 9 هواتف محمــــول "من متحصلات جرائم السرقة").

كما تم ضبط (عاطلين) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما السيارة المُستولى عليهــا، وبمواجهتهمـــا إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ارتكاب جرائم أسلوب الخطف الهواتف المحمولة الاجرامي بأسلوب الخطف