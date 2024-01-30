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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. اليونيسف: ما رأيته في غزة يمثل وضعا كارثيا و70% من الضحايا نساء وأطفال

اليونيسيف
اليونيسيف
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قال جوناثان كريكس، المسؤول الإعلامي في منظمة اليونيسف، إن ما رآه في قطاع غزة يمثل وضعا كارثيا، و70% من الضحايا نساء وأطفال.

وأضاف جوناثان كريكس خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشاكل كبيرة في المستشفيات؛ فالعديد منها لا يعمل وفي بعضها يوجد 300% من سعتها، موضحًا أن اليونيسف يبذل قصارى جهده لتوفير الإمدادات الطبية لتلك المستشفيات، وهذه الإمدادات توجه إلى غرف العلميات لمعالجة الأطفال المصابين. 

ووجه الشكر للحكومة المصرية التي توصل العديد من الشاحنات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع يحتاج مزيدا من المساعدات الإنسانية لتوزيعها في القطاع في ظل هذه الظروف الصعبة، التي تجعل الوضع صعبًا للغاية في كل أماكن قطاع غزة.

اليونيسف قطاع غزة غرف العلميات الضحايا جوناثان كريكس