ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أصغر متدرب" يلفت الأنظار في دورة أساسيات الروبوت بجنوب سيناء

الطفل مصطفى محمد
الطفل مصطفى محمد وجانب من فعاليات الدورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصلت اليوم الثلاثاء، ثاني فعاليات دورة أساسيات الروبوت، ضمن خطة أجازة نصف العام الدراسي 2023/2024، للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل أول الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم وكيل المديرية.

ولفت الأنظار خلال التدريب الطفل مصطفى محمد يسري، عشر سنوات بالصف الخامس مدرسة الشروق الابتدائية بطور سيناء، رغم صغر سنه، ويعد أصغر المتدربين، وأشاد به المدرب لتميزه وسرعة استيعابه وحضوره الذهني.

تدور فعاليات الدورة حول إعطاء صورة عامة عن عالم الروبوت والعلوم المتصلة بعالم الروبوت، ومنها البرمجة والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا وغيرها، كما استعرضت ورشة اليوم مجموعة من الأدوات اللازمة في عالم الروبوت ووظيفة كل منها على حدة، ويتولى التدريب المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت. 

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، أن دورة  "تعليم اساسيات الروبوت"، تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم في دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة.

inbound2931549209406520807
inbound2931549209406520807
inbound578844393091425068
inbound578844393091425068
inbound2841262329074098196
inbound2841262329074098196
inbound3205462924904113568
inbound3205462924904113568
inbound8002948552825689240
inbound8002948552825689240
دورة أساسيات الروبوت - المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي - تعليم جنوب سيناء - طور سيناء