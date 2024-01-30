"أصغر متدرب" يلفت الأنظار في دورة أساسيات الروبوت بجنوب سيناء

تواصلت اليوم الثلاثاء، ثاني فعاليات دورة أساسيات الروبوت، ضمن خطة أجازة نصف العام الدراسي 2023/2024، للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل أول الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم وكيل المديرية.

ولفت الأنظار خلال التدريب الطفل مصطفى محمد يسري، عشر سنوات بالصف الخامس مدرسة الشروق الابتدائية بطور سيناء، رغم صغر سنه، ويعد أصغر المتدربين، وأشاد به المدرب لتميزه وسرعة استيعابه وحضوره الذهني.

تدور فعاليات الدورة حول إعطاء صورة عامة عن عالم الروبوت والعلوم المتصلة بعالم الروبوت، ومنها البرمجة والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا وغيرها، كما استعرضت ورشة اليوم مجموعة من الأدوات اللازمة في عالم الروبوت ووظيفة كل منها على حدة، ويتولى التدريب المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت.

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، أن دورة "تعليم اساسيات الروبوت"، تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم في دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة.

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