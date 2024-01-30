بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يجبر آلاف النازحين على إخلاء غرب غزة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لفرار آلالاف الأشخاص من البيوت ومراكز الإيواء غرب غزة، باتجاه أماكن أكثر أماناً داخل القطاع، بعد تلقيهم تحذيراً من الجيش الإسرائيلي وأوامر بالإخلاء.

ويظهر الفيديو، نزوح أفواج من الفلسطينيين عن مراكز الإيواء غرب غزة، بعد اقتراب الدبابات الإسرائيلية من المراكز التي كانت تؤويهم.

وحمل الفلسطينيون البطانيات والأغطية، وشقوا طريقهم سيراً على الأقدام، عبر الأنقاض والدمار في شوارع مدينة غزة، بحثاً عن مأوى، ومنهم من استخدم الدراجات النارية والعربات لنقل ممتلكاتهم، فيما لم يجد معظمهم مراكز بديلة فاضطروا للبقاء في الشوارع والطرقات أو منازل المناطق القريبة وهم هائمون لا يعرفون إلى أين يتوجهون.