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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يجبر آلاف النازحين على إخلاء غرب غزة

جيش الاحتلال يجبر
جيش الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مراكز الايواء غرب غزة
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لفرار آلالاف الأشخاص من البيوت ومراكز الإيواء غرب غزة، باتجاه أماكن أكثر أماناً داخل القطاع، بعد تلقيهم تحذيراً من الجيش الإسرائيلي وأوامر بالإخلاء.

ويظهر الفيديو، نزوح أفواج من الفلسطينيين عن مراكز الإيواء غرب غزة، بعد اقتراب الدبابات الإسرائيلية من المراكز التي كانت تؤويهم.

وحمل الفلسطينيون البطانيات والأغطية، وشقوا طريقهم  سيراً على الأقدام، عبر الأنقاض والدمار في شوارع مدينة غزة، بحثاً عن مأوى، ومنهم من استخدم الدراجات النارية والعربات لنقل ممتلكاتهم، فيما لم يجد معظمهم مراكز بديلة فاضطروا للبقاء في الشوارع والطرقات أو منازل المناطق القريبة وهم هائمون لا يعرفون إلى أين يتوجهون.

الجيش الإسرائيلي مراكز الإيواء الفلسطينيون يورو نيوز عربي