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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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منح معتمد جمال مدرب الزمالك، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، وذلك بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولتين وديتين .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب النادي يوم السبت المقبل، استعدادا لمباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ضمت بعثة الزمالك التي خاضت بطولتين وديتين بالإمارات كل من، حمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

معتمد جمال الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية شيكابالا