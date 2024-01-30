مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام

منح معتمد جمال مدرب الزمالك، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، وذلك بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولتين وديتين .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب النادي يوم السبت المقبل، استعدادا لمباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ضمت بعثة الزمالك التي خاضت بطولتين وديتين بالإمارات كل من، حمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.