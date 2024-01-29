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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. وزيرة التخطيط تزور محافظة الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
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تزور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح غد الثلاثاء، محافظة الوادي الجديد، لتفقد وزيارة وافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية.

 قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الزيارة تبدأ بتفقد حديقة 30 يونيو شمال الخارجة وغرس نخلة باسم الوزيرة ضمن مبادرة ازرع نخلة" والـ2.5 مليون نخلة، ثم متابعة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الخارجة ومبادرة الحرير بطريق " الخارجة – أسيوط".

وأضاف الزملوط، أن الزيارة تتضمن افتتاح مشروع قرى " بشائر الخير" والذي يتضمن إقامة 3 قرى جديدة شمال مدينة الخارجة بدعم من البنوك الوطنية والتي سيزور رؤسائها المحافظة برفقة وزيرة التخطيط. 

افتتاح التخطيط التنمية الدكتور الخارجة