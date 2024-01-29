ارتفاع عدد الجنود الجرحى في الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن إلى 40

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الجنود الجرحى في الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن أمس إلى 40، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على قوات أمريكية في الأردن.



ويعد هذا أول هجوم يكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويمثل الهجوم تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع يشمل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان واليمن والعراق.

وقال بايدن في بيان "في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وأضاف "مما لا شك فيه أننا سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب لنا وبالطريقة التي نختارها".