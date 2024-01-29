مصرع شخص صدمته سيارة على طريق المنصورة السريع

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه حيث صدمته سيارة أثناء عبوره طريق المنصورة السريع انتم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق على طريق المنصورة السريع امام شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ووفاته .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية ولا يحمل أى تحقيق شخصية وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها لكشف هوية المتوفى .