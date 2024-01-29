في ذكرى ميلاده.. أعمال خلدت منهج الروسي أنطون تشيخوف في المسرح المصري

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الإثنين، بذكرى ميلاد الروائي والكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف، أحد أبرز كتاب المسرح العالمي، وصاحب المدرسة الواقعية في العديد من أعماله سواء في القصة القصيرة والمسرح.

أوبرا هيلين الجميلة النواة الأولى نحو فن المسرح

عشق أنطون تشيخوف المسرح منذ الصغر، وكانت أوبرا "هيلين الجميلة" لباخ، والذي حضرها تشيخوف لأول مرة في حياته وهو في سن الثالثة عشرة من عمره النواة الأولى نحو هذا الفن، الذي آسره في عالمه الخيالي والواقعي مما جعله ينفق كل مدخراته في حضور الأعمال المسرحية، ومن خلالها نمت موهبته الإبداعية، فكتب للمسرح بخلاف المجموعات القصصية الذي تميز بها العديد من المسرحيات التي لاقت شهرة ونجاح كبير.

وقد كانت وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، أطلقت مبادرة بعنوان "اضحك فكر اعرف" في عام 2020، قدمت خلالها 10 مسرحيات من أعمال أنطون تشيكوف على خشبة المسرح، تناولت هذه الأعمال شرحا لمنهج تشيخوف وتحليلا للأعمال المسرحية ودلالاتها، والعلاقات الترابطية بها، وما يقصده المؤلف من هذه القصة والتجربة ذاتها، ومن بين هذه المسرحيات.

مسرحية المغفلة

المغفلة

قدمت مسرحية "المغفلة" على خشبة المسرح القومي، وتم بثها على قناة وزارة الثقافة، وهي عن قصة "المغفلة" فكرة سامح بسيوني، وسامح عثمان، ومن بطولة الفنانين: إيهاب فهمي، ومحمد دياب، ونورهان أبو سريع، وأشرف فؤاد، ونورهان حافظ، ومحمد إبراهيم، ديكور وملابس سماح مصطفى، والحان وأشعار محمد مصطفى، وإخراج سامح بسيوني.

أبو عطسة جنان

مسرحية كوميدية قدمت على خشبة المسرح القومي، وتدور أحداثها حول رحلة ممثل يلعب أدوارا صغيرة ويحلم بالبطولة، فيلتقي النجم الذي يأمل في أن يساعده لتحقيق حلمه، والعرض من بطولة الفنانين: حسن عبدالفتاح، وأحمد الحلواني، ومحمود عزب شوق، وشريهان قطب، أغاني وألحان محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، والنص من إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة.

مسرحية مشهور مش مشهور

مشهور مش مشهور

في اطار كوميدي سودوي تدور أحداث مسرحية "مشهور مش مشهور" حول فنان مغمور يمر بكل مراحل حياته من الأحلام والأمال، وذلك دون تحقيق أي انجاز، بسبب ارتباطه بالمسرح الذي أفني حياته في خدمته، والعرض عن قصة "كلخاس" ومن بطولة الفنانين: سامي مغاوري، ونادين خالد، ومحمد طلبة، موسيقى إسلام علي، وديكور مصطفى التهامي، ومن إعداد وإخراج مازن الغرباوي.

المقام العالي

عن قصة "البيت الريفي" قدمت مسرحية "المقام العالي" في اطار كوميدي، من بطولة الفنانين: عمرو عبد العزيز، وسمر علام، وحمدي عباس، إضاءة عز حلمي، وديكور يحيى صبيح، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.

ليلتكم سعيدة

تدور أحداث المسرحية التي قدمت على خشبة المسرح القومي في اطار كوميدي، حول علاقة رجل بإحدى المطربات التي يذهب لها من حين لآخر ليبادلها الحب والغرام، وفي إحدى المرات تأتي زوجته إليها دون قصد حتى تكتشف خيانة زوجها لها وتخبرها بأنه بدد عهدته المالية وصرف كل أمواله عليها وهو مهدد بالسجن.

العرض عن قصة "مغنية الكورس" من بطولة كل من: محمد علي رزق، وهدير الشريف، ونديم هشام، ومريم السكري، وبسنت صيام، ومروة عيد، وريهام سامي، والحان مهدي، ديكور عمرو عبدالله، أزياء هالة الزهوي، ومن كتابة وإخراج خالد جلال. وقد حققت هذه المسرحيات نسبة مشاهدة كبيرة، ولاقت استحسان الجمهور.

مسرحية ليلتكم سعيدة

كان لمسرحيات أنطون تشيخوف تأثيرا كبيرا على دراما القرن العشرين، فقدمت أعماله المسرحية "النورس"، و"العم فانيا"، و"الأخوات الثلاثة"، و"بستان الكرز"، برؤية إخراجية حديثة، وغيرها من الأعمال التي ما زالت تقدم على خشبة المسرح حتى وقتنا هذا برؤى فنية معاصرة.

وقد تعلم الكثير من كُتّاب المسرح المعاصرين من أنطون تشيخوف كيفية استخدام المزاج العام للقصة وتفاصيلها الدقيقة وتجميد الأحداث الخارجية، إضافة إلى توظيف الشخصيات وإبراز النفسية الداخلية لها، فقد ترجمت أعماله سواء القصصية او المسرحية إلى العديد من اللغات، رحل تشيخوف تاركا إرثا أدبيا ومسرحيا كبيرا أثرى بها المكتبة العالمية والعربية.

