جون كيربي: الرئيس بايدن يقيم الخيارات المطروحة للرد على هجوم الأردن

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقيم الخيارات المتاحة للرد على الهجوم الذي وقع على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أوضح كيربي أن الرئيس بايدن عقد اجتماعًا مع فريق الأمن القومي أمس، وحاليًا يدرس الخيارات المتاحة بشأن الرد على الهجوم وتحديد توقيت الرد.

وأضاف أن الهجمات هذه غير مقبولة وأن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لحماية جنودها ومنشآتها ومصالحها الأمنية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد الصراع مع إيران، وأن جميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي كانت تهدف إلى خفض التصعيد وتقليل التوترات في المنطقة.

بخصوص اجتماع باريس المخصص للتفاوض حول صفقة محتملة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، أشار جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن المحادثات كانت بناءة، مع الإشارة إلى عدم التوصل بعد إلى صفقة محتملة. وأوضح أن هناك الكثير من العمل المتبقي لإتمام اتفاق ملزم.

وأكد كيربي على ضرورة التحلي بالحذر في هذا السياق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار للوصول إلى اتفاق جديد يسفر عن وقف كبير للقتال ويسمح بدخول المساعدات وتقليل الضحايا المدنيين. وأشار إلى وجود مباحثات جيدة مع القطريين والمصريين والإسرائيليين، ولكن لم يتم التوصل إلى نقطة النهاية بعد.

وختم كيربي بالتأكيد على عدم وجود اتفاق قائم على الوشك للإعلان عنه، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن مجريات المباحثات وآماله في وجود اتفاق يمكن أن يكون له أهمية في المستقبل.

