محافظ الغربية يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد2024-2025 للإقليم

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام، لمناقشة إعداد مشروع موازنة محافظة الغربية للعام المالي 2024 -2025.

وناقش محافظة الغربية خلال الاجتماع البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد مشيرا الى أهمية إدارة الموارد المالية للمحافظة في اطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما ناقش الاجتماع دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة دولاب العمل بشكل فعال وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى.