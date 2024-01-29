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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد2024-2025 للإقليم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام، لمناقشة إعداد مشروع موازنة محافظة الغربية للعام المالي 2024 -2025.

وناقش محافظة الغربية خلال الاجتماع البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد مشيرا الى أهمية إدارة الموارد المالية للمحافظة  في اطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما ناقش الاجتماع دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة دولاب العمل بشكل فعال وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى.

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