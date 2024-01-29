ياسمين عبدالفتاح تشارك في معرض الكتاب بـ"إجابات مميزة لسؤال ملح جدًا جدًا"

تشارك الكاتبة ياسمين عبدالفتاح، بكتابها الجديد للأطفال "إجابات مميزة لسؤال مُلح جدا جدا"، الصادر حديثا عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف عن سلسلة كتاب "نور"، وذلك ضمن إصدارات المنظمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 التي انطلقت الأربعاء الماضي 24 يناير الجاري وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

ومن خلال هذا المنجز الأدبي يطرح أبطال الكتاب من الأطفال سؤال ألح على عقولهم في لحظة تأمل.

يا تُرى.. مما يتكون القمر؟!

وتقول مؤلفة الكتاب: يأخذهم التفكير في رحلة عصف ذهني مرحة لطرح إجابات تنبع من شخصية كل واحد من الأصدقاء الخمسة. وفي نهاية الضحك والهزل يتوصلون لإجابات جادة تثري عقلهم وتضيف لشخصيتة كل منهم بعدًا جديدًا.

سلسلة كتاب "نور" تصدر تحت إشراف مؤسسة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة شيخ الأزهر الشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب، ورئاسة تحرير الدكتورة نهى عباس.

ياسمين عبدالفتاح، عضو اتحاد كتاب مصر - شعبة أدب الطفل، وحاصلة على ميدالية بيت العرب من جامعة الدول العربية، وميدالية الهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى تكريمها من المجلس العربي للطفولة والتنمية.

كما نالت ياسمين عبدالفتاح جائزة المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة - أدب الطفل، وجائزة مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع إذاعة مونت كارلو الدولية، جائزة مسابقة "قوتنا لمتنا" في القصة القصيرة، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة.