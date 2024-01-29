سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 يناير 2024

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 يناير 2024، داخل تعاملات البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بمصر.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي قرب 31 جنيها، بينما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية ليتجاوز 60 جنيها.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.