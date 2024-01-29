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الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 يناير 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 يناير 2024، داخل تعاملات البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بمصر.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي قرب 31 جنيها، بينما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية ليتجاوز 60 جنيها.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أداء الدولار الأمريكي الجنيه المصري سعر الدولار في السوق الموازية البنك المركزي البنك الأهلي