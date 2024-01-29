ضبط 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي 10 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (10 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.