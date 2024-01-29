وزير الرى: أؤمن بدور التعليم والبحث العلمي كمفتاح للتطوير والتقدم في كل المجالات

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، على الدعم الدائم الذي تقدمه وزارة الموارد المائية والري لطلبة مدارس STEM من خلال تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها ولدى المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية لدعم هؤلاء الطلبة في مجال البحث والابتكار في علوم المياه والتعاون من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا القطاع الحيوي والذي يواجه العديد من التحديات ، حيث وافقت الوزارة بالفعل على إجراء التحاليل الخاصة بمشروعات المياه والتربة والبيئة (الحالية والمستقبلية) الخاصة بطلاب مدارس STEM مجاناً بالمعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بإجمالى ٨٤١ تحليل سنوياً .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، اليوم الاثنين، فى إفتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM والذي يعقد تحت الشعار "الواقع والطموحات"، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وفى كلمته بالافتتاح، توجه الدكتور سويلم بالشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على إطلاق ودعم هذه المدارس المتميزة التى سيكون لها دور بارز فى تغيير وجه مصر والتعامل مع التحديات المختلفة التى تواجهها مصر من منظور علمى وبحثى يقدم حلول فعالة للتعامل مع هذه التحديات وبما يسهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ، مؤكدا إيمانه الشديد بدور التعليم والبحث العلمي كمفتاح للتطوير والتقدم في كافة المجالات.