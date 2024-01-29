وحدة السكان بالأقصر تواصل تنفيذ تدريبات تجفيف الطماطم للسيدات... صور

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، تنفيذ تدريبات تجفيف الطماطم "نظري وعملي"، بناء علي تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومحمد عبد الفتاح آدم وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر.

وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، إنه تم تنظيم تدريب على طريقة تجفيف الطماطم نظرياً وعملياً وذلك لتمكين السيدات من عمل مشروعات ناجحة تهدف لمساعدة أسرهن على المعيشة، وتمت فعاليات التدريب بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد 37 سيدة، كما تم تنفيذ التدريب شمل 30 سيدة وفتاة بالتعاون مع جمعية نساء الجنوب بمركز إسنا بقرية طفنيس.

وأكدت رجاء، أن التدريب يهدف لتمكين السيدات اقتصاديا من خلال عمل مشروعات ناحجة تهدف لمساعدة أسرهم على العيش الكريم، مما يعكس اهتمام وحدة السكان بالمرأة كمحور أساسي من محاور الوحدة، مؤكداً على اهتمام الوحدة بالمرأة كمحور أساسي من محاور عمل وحدة السكان، لافتة إلى أنه من المقرر أن تقوم الوحدة بإطلاق عدة تدريبات في المراكز والقرى تختص بزيادة الاستثمار الأخضر (كتجفيف الطماطم والخضراوات والاستزراع في الغرف المغلقة)، وذلك بناء على رغبة المتدربات، وضمن خطة المحافظة لتمكين المرأة وتحسين الحالة المعيشية للأسرة المصرية.

وتمت التدريبات، بتنسيق الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بالمحافظة، والدكتور مهندس ياسر علي محمد مدرب ومهندس زراعي بمديرية الزراعة، وتنسيق المهندس محمد عراقي بمديرية الزراعة بالأقصر.

ويعد مشروع الطماطم المجففة واحداً من أهم المشروعات التي وضعت الأقصر على خريطة التصدير إلى العديد من دول العالم، إذ بدأت محافظة الأقصر خلال السنوات الأخيرة في زراعة الطماطم بعدد كبير من الأفدنة وبكميات وفيرة، بعد ارتفاع العائد من بيعها، وتشتهر محافظة الأقصر، خاصة مركز إسنا جنوب المحافظة، بزراعة الطماطم بمواصفات وجودة عالية جعلتها تصدر المحصول للخارج.

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