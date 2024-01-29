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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى: نظام STEM يعد من أهم المبادرات الموجودة فى التعليم المصرى

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بمجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطلاق منظومة التعليم بنظام STEM والتى تعد من أهم المبادرات الموجودة فى التعليم المصرى، والتى تضم ٢٠ مدرسة في ١٨ محافظة تقدم خدمات تعليمية متميزة لما يزيد على خمسة آلاف طالب وطالبة من خلال تقديم نموذج تعليمي متميز يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية.

كما أشاد بالبرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل المعلمين والقيادات المدرسية التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى . 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اليوم الاثنين ، فى إفتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM والذي يعقد تحت الشعار "الواقع والطموحات" ، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وزير الري STEM التعليم الموارد المائية وزارة التربية والتعليم