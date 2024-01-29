أوقاف الأقصر تفرش 4 مساجد وتفتتح 2.. صور

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، استعداداتها لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي، وافتتاح مسجدين جديدين، في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي للوزارة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم الاثنين، إن المساجد التي تم فرشها بسجاد المحراب الجديد كالتالي تضمنت: (مسجد الرحمن بنجع أبوجاد الشيبانية بالبياضية - ومسجد المنير الهادى بنجع البركة بقامولا بالقرنة - مسجد الكبير بالرياينة بأرمنت - فرش مسجد النور الإسلامي بالمريس بالطود).

وأضاف عبد الدايم، أنه تم افتتاح مسجد الكبير بالرياينة بأرمنت بعد الانتهاء من صيانتها وترميمها بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أرمنت، كما تم افتتاح مسجد النور الاسلامى بالمريس بالطود بعد بنائه وتشييده وعمارته، بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود والنائب بهجت الصن والشيخ محمد عبدالعزيز خضرى مدير إدارة اوقاف الطود، والشيخ على صديق امير عمر مدير إدارة شؤون الادارات بالنيابة، مقدما شكره لكافة الجهات والهيئات والأشخاص الذين يقومون بمساعدة المديرية للقيام بدورها المنشود.

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افتتاح مسجد النور الإسلامي (19)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (18)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (17)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (16)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (15)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (14)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (13)

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افتتاح مسجد النور الإسلامي (11)

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افتتاح مسجد النور الإسلامي (9)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (8)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (7)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (6)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (5)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (4)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (3)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (2)

افتتاح مسجد النور الإسلامي (1)

فرش المساجد (1)

فرش المساجد (5)

فرش المساجد (4)

فرش المساجد (3)