وصلت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ديوان عام محافظة الدقهلية، في إطار زيارتها للمحافظة لحضور فعالية مبادرة " مراكب النجاة " لمعالجة أسباب الهجرة الغير شرعية وعدد من الفعاليات ومنها افتتاح معرض أيادي مصر بديوان المحافظة ، وتفقد القافلة الطبية بقرية بدواي ، وتفقد مركز تدريب المركز الألماني التابع لوزارة الهجرة بالمنصورة .

استقبل وزيرة الهجرة ايمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وثمن محافظ الدقهلية دور وزارة الهجرة وعلى رأسها السفيرة سها جندي علي كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجره غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية عن طريق الدولة المصرية سواء للدراسة او العمل خارج مصر .

وقدم " محافظ الدقهلية" درع المحافظة الي " وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة أسباب الهجرة الغير شرعية وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم .

ومن جانبها قدمت " وزيرة الهجرة " درع الوزارة الي " محافظ الدقهلية" تقديرا لتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة " مراكب النجاة " علي أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية ومعالجة أسبابها.

يذكر أن مراكب النجاة مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " للقضاء علي ظاهرة الهجرة الغير شرعية للشباب من خلال قوافل التوعية بمخاطر تلك الهجره وتوفير مشروعات صغيرة وفرص عمل.

وزيرة الهجرة تصل الدقهلية للمشاركة فى مبادرة مراكب النجاة

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