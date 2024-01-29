توزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية مجانا على 350 أسرة بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية فى 6 قرى بمركز قطور .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الغربية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى قرية كوم على وبلتاج والعتوة البحرية والعتوة القبلية وسماتاى وعزبة بهجات بمركز قطور، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.