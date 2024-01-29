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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يتعهد بالرد على مقتل 3 جنود أمريكيين في الحدود الأردنية السورية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرد بعد هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية أمريكية على الحدود الأردنية السورية، والذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة آخرين.

وأضاف بايدن أثناء قيامه بزيارة إلى ولاية ساوث كارولينا فجر الاثنين، "كان يومنا صعبا الليلة الماضية في الشرق الأوسط فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة " المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق.

وذكر - في بيان نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أمس الأحد - " قلب أمريكا مثقل. في الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية - وأصيب العديد - خلال هجوم جوي بمسيرة على قواتنا المتمركزة بالقرب من الحدود السورية".

وتابع" أنا وجيل ننضم إلى عائلات وأصدقاء من قتلوا– والأمريكيين في جميع أنحاء البلاد – في الحزن على فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء والظالم تماما، لقد جسد أعضاء الخدمة أفضل ما في أمتنا، حيث يخاطرون بسلامتهم من أجل سلامة مواطنيهم الأمريكيين، وحلفائنا وشركائنا الذين نقف معهم في الحرب ضد الإرهاب، إنها معركة لن نتوقف عنها".

وأضاف "لقد كان أفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة الذين فقدناهم وطنيين بكل معنى الكلمة، ولن تنسى أمتنا تضحياتهم الكبرى أبدا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل جنود أمريكيين الحدود الأردنية السورية