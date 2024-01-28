قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: رحلة سهلة للكبار

أُجريت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، والتي أفرزت نتائج مُبشرة للفرق الكبرى، حيث ستُتيح لهم فرصة عبور هذا الدور بسهولة نسبية.

وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق لوتون تاون من الدرجة الأولى، في مباراة تبدو سهلة على الورق للفريق السماوي.

أما ليفربول، فيتطلع لبلوغ ربع النهائي عندما يُواجه الفائز من لقاء واتفورد وساوثهامبتون، بينما ينتظر مانشستر يونايتد الفائز من بريستول سيتي ونوتنجهام فورست.

وجاءت القرعة كاملة كالآتي:

لوتون تاون - مانشستر سيتي

ولفرهامبتون - برايتون

بورنموث - ليستر سيتي

ليفربول - واتفورد أو ساوثهامبتون

بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد

تشيلسي أو أستون فيلا - ليدز أو بلايموث.

بلاكبيرن أو ريكسهام - نيوكاسل يونايتد

شيفيلد وينزداي أو كوفنتري - ميدستون يونايتد