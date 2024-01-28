ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: رحلة سهلة للكبار

مانشستر سيتي ولوتون
مانشستر سيتي ولوتون تاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أُجريت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، والتي أفرزت نتائج مُبشرة للفرق الكبرى، حيث ستُتيح لهم فرصة عبور هذا الدور بسهولة نسبية.

وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق لوتون تاون من الدرجة الأولى، في مباراة تبدو سهلة على الورق للفريق السماوي.

أما ليفربول، فيتطلع لبلوغ ربع النهائي عندما يُواجه الفائز من لقاء واتفورد وساوثهامبتون، بينما ينتظر مانشستر يونايتد الفائز من بريستول سيتي ونوتنجهام فورست.

وجاءت القرعة كاملة كالآتي:

لوتون تاون - مانشستر سيتي

ولفرهامبتون - برايتون

بورنموث - ليستر سيتي

ليفربول - واتفورد أو ساوثهامبتون

بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد

تشيلسي أو أستون فيلا - ليدز أو بلايموث.

بلاكبيرن أو ريكسهام - نيوكاسل يونايتد

شيفيلد وينزداي أو كوفنتري - ميدستون يونايتد

كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتى لوتون تاون ليفربول مانشستر يونايتد