أرمينيا تدعو أذربيجان للتوقيع على اتفاقية عدم اعتداء إثر تأخر معاهدة السلام

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده دعت أذربيجان إلى التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء؛ لأن عملية التوقيع على معاهدة السلام استغرقت وقتا طويلا.

ونقلت وكالة أنباء "ترند" الأذرية، اليوم الأحد، عن باشينيان قوله: "اقترحنا على أذربيجان تقديم آلية للحد من الأسلحة المتبادلة، وتم أيضا اقتراح التوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء إذا تبين أن التوقيع على معاهدة السلام سيستغرق وقتا أطول من المتوقع".

كما أشار إلى أن أرمينيا ملتزمة بأجندة السلام ولن تحيد عنها، وتجري المفاوضات بشأن معاهدة السلام من خلال اجتماعات مباشرة،

وفي بداية يناير، تلقت أذربيجان حزمة أخرى من المقترحات لعقد معاهدة سلام مع أرمينيا.

وفي الوقت الحالي، يقوم الجانب الأذري بعمله الداخلي بشأن هذه الحزمة وفقا للإجراء.

وكان وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف قد صرح سابقا بأن بلاده ستقدم ردا على أرمينيا في الأسابيع المقبلة.