"القباج" تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بالأقصر

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل؛ حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

ويقام المعرض على مساحة 1200م، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان، وسوهاج، وبني سويف، والفيوم، وشمال وجنوب سيناء، والقاهرة والإسكندرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر للحرف اليدوية والتراثية يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، حيث تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

وأوضحت القباج أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.