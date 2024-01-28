ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفينة حربية بريطانية تصد هجومًا بطائرة مُسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

سفينة حربية
سفينة حربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن سفينة حربية بريطانية تصدت بنجاح لهجوم شنته جماعة الحوثيين اليمنيين بطائرة مُسيرة بدون طيار في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته شبكة "سكاي نيوز"، إن السفينة البريطانية المعروفة بـ "إتش إم إس دايموند" استخدمت نظام الصواريخ المُسمى بـ "سي فايبر" لإسقاط الطائرة المُسيرة التي استهدفت السفينة بصورة غير قانونية.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووصفت الوزارة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين بأنها "غير محتملة وغير قانونية"، وقالت إنها "ليست مقبولة على الإطلاق".

ووجهّت الوزارة الشكر لطاقم السفينة "إتش إم إس دايموند" الذين وصفتهم بـ "الشجاع".

سفينة سفينة حربية هجوم الحوثيين البحر الاحمر