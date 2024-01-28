الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ50 مليون جنيه فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”، مقيمين في دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، لاتهامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين، الذين لديهم معلومات جنائية، قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات المضبوطة بنحو 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.