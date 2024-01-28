السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأحد عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الهيئة: “الوصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024، والتسليم للمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع”.

وأشارت الهيئة الي أن تقديم المظاريف الفنية والمالية يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بمقر الهيئة بشارع القصر العيني (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والبت) ويجب أن تكون العروض سارية حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024.

كما يتم تقديم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم السعرين) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري.

وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري.

كما تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف حيث تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان تأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه .

كما يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

