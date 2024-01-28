النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من "إيكواس" احتجاجا على العقوبات

قررت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اليوم الأحد، الانسحاب فورا من التكتل الإقليمي الاقتصادي لغرب إفريقيا "إيكواس"، وذلك احتجاجا على العقوبات التي فرضتها المجموعة على النيجر بعد انقلاب عسكري في البلاد في يوليو الماضي، وفقا لوكالة ‏"رويترز".

ويأتي قرار الانسحاب بعد أيام من رفض مالي وبوركينا فاسو، بجانب غينيا كوناكري، الاشتراك في تطبيق العقوبات على النيجر، معتبرة أن أي تدخل عسكري ضد نيامي هو بمثابة "إعلان حرب" على البلدين أيضا.

وتتألف "إيكواس" من 15 دولة في غرب إفريقيا، وهي: النيجر، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، غانا، ساحل العاج، توغو، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليون، بنين، والرأس الأخضر.

وكانت "إيكواس" قد فرضت عقوبات على النيجر في أغسطس الماضي، شملت تجميد أصول الحكومة العسكرية ومنع سفر مسؤوليها إلى دول المجموعة.

وأعربت "إيكواس" عن قلقها من أن يقود الانقلاب إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، حيث تشهد العديد من دول غرب إفريقيا اضطرابات سياسية وأمنية.