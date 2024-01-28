قبل افتتاحه.. رئيس هيئة سلامة الغذاء يتفقد معامل ميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال زيارته للميناء لمتابعة أخر التطورات والتجهيزات الخاصة بمبنى معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط.

حيث قاما بجولة تفقدا خلالها المبنى المكون من 4 أدوار بمساحة إجمالية 2000 متر يشمل المعمل ٤ أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية ( من متبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية والعناصر الثقيلة والمضافات الغذائية والملوثات العضوية الثابتة)، كما يوجد بالمعمل ثلاث أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس وبكتريا وطفيليات.

وقد تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي.

يهدف المعمل استراتيجيًا لإمكانية فحص ٢٠٠ عينة يوميًا تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف الكشف عن ٨٢٥ ملوث غذائي كيميائي ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية، وتصل القدرة الاستيعابية للمعمل الي ٦٣ الف عينة سنويًا والمبنى مدعوم

بـ5 شبكات دعم غازي لتشغيل أجهزة التحليل بشكل مستمر وبدقة تضمن صحة وجودة النتائج، وكذا شبكات تنقية المواد وامتصاص الغازات بما يتماشى مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الدعم الخاص بتكنولوجيا التواصل مع جميع المعامل الأخرى ومع الإدارة المركزية لتسجيل نتائج التحاليل فور صدورها، وسيكون هذا المعمل مع بدء تشغيله إضافة كبيرة تدعم خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي بالتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالميناء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعمل يقع على مساحة ١٦٠٠ متر ويصل قدرته الاستيعابية إلى ٦٣ الف عينة سنويًا، ويشمل ٤ اقسام للتحليل الملوثات الكيميائية (من متبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية والعناصر الثقيلة والمضافات الغذائية والملوثات العضوية الثابتة).

وأضاف أن المعمل يضم ثلاث اقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس وبكتريا وطفيليات، ولفت أيضًا إلى أنه تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الاجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي.

