إصابة مزور العملات عقب مطاردة أمنية بحدائق أكتوبر

أصيب عاطل بكسر في القدم عقب قفزه من الطابق الثاني أثناء مطاردة الشرطة له لقيامه بتزوير العملات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من القول الأمني المنوط به تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، يفيد بأنه أثناء بالاشتباه في عاطل وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته علي 1200 جنيه مزورة، وخلال ذلك غافل المتهم القوة ولاذ بالفرار إلي سطح منزله وقفز من الطابق الثاني مصابا بكسر في القدم، وبتفتيش مسكنه تم العثور على طابعة نقود وكمبيوتر ومبالغ مالية مزورة فئة 200 جنيه، وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير العملة.

جري نقل المصاب إلي المستشفي تحت حراسه مشددة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.