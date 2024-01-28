تجاوز الـ50 ألف جنيه.. "جنون الحديد" يثير سخرية الشباب.. فيديو

تقدم النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد، والذي وصل لأول مرة في تاريخه لأكثر من 50 ألف جنيه.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، وما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط.

وبلغ حديد عز إلى 55،280 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما وصل سعر حديد شركة السويس نحو 55200 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 14%.

وأكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن ارتفاع أسعار الحديد بهذه الطريقة سيؤثر بشكل كبير علي سوق العقارات وسيسبب ارتفاع تكلفة البناء وأسعار العقارات، وقابل الشباب تلك الصدمة بالسخرية من الوضع الحالي وسط تعليقات: "راح زمن الشقق.. محدش هيعرف يشتري شقة تاني".