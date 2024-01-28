أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل لها ، اليوم الأحد، أن فرنسا تعلق مساعداتها لأونروا في الربع الأول من 2024.

وفي وقت سابق ، بعد الولايات المتحدة، أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا السبت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر.

ردا على ذلك، أكدت السلطة الفلسطينية امس السبت أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس "وقف الدعم والمساعدات" داعية في نفس الوقت الدول المعنية بالعودة عن قرارها الذي "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".