المجلس النرويجي للاجئين: مساعدات "الأونروا" في غزة مهددة بسبب تعليق المساعدات

قال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند، اليوم الأحد، إن "المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في غزة مهددة من الجهات المانحة التي علقت المساعدات بشكل "متهور".

وكتب إيجلاند عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): " لقد قامت الأونروا بإنهاء عقود أولئك الذين يُزعم أنهم انتهكوا مبدأ الحياد لدينا".

وأضاف إيجلاند: "أيها المانحون، لا تتسببوا في تجويع الأطفال بسبب خطايا عدد قليل من العاملين في مجال الإغاثة".

وكانت 9 دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا قد أعلنت امس السبت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا إثر مزاعم صادرة عن السلطات الإسرائيلية بأن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونوا ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان "الأونروا" أمس، فإن السلطات قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير". وأضاف أن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".