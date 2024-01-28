المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة توحيد الجهود لضمان تحقيق الاستقرار

أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار، والالتزام بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي.

واستعرض الكوني - خلال لقائه اليوم الأحد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بحسب وكالة الأنباء الليبية - الأوضاع في مناطق الجنوب التي تعاني نقصا في الامكانيات، وتشهد نزوحا لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين.

ومن جهته.. أشاد السفير الألماني بجهود المجلس الرئاسي الليبي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

